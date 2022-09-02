Вместо традиционного рукопожатия спортсменки во время чемпионата US Open лишь обменялись касаниями ракеток.

"Это мое решение, потому что никто из них публично не осудил войну и действия своих правительств. А я не могу такое поддерживать. Она отличный соперник. Но это никак не связано с тем, что также она и человек", - пояснила Костюк.

Отметим, что украинская спортсменка заранее предупредила Азаренко о своем решении.

В Сети также появились кадры этого момента на корте.

Отметим, что украинка не смогла навязать борьбу своей сопернице и уступила со счетом 2:6, 3:6.

Frozen handshake between Kostyuk ans Azarenka 🥶



(via @josemorgado) pic.twitter.com/31kKUMpRz0 — We Are Tennis (@WeAreTennis) September 1, 2022

«… Я не могу заставить людей делать что-то, чего они не хотят делать. Но в любое время, у нее есть мой номер, как вы знаете, она писала мне сообщение. Если я чем-то могу помочь людям, я не играю в политические игры, я не играю в медиа игры, я здесь не для этого. Я очень прямолинейный человек….», - позже прокомментировала Азаренко решение Костюк.

For the armed forces of Ukraine 🇺🇦



Kostyuk-Azarenka handshake aka cold racquet tap pic.twitter.com/EJHCp22i19 — JB (@Brar_JSB) September 1, 2022

Напомним, российские вкс регулярно используют Беларусь как плацдарм для ударов по Украине. Так, только 28 августа с ракетоносцев ТУ-22М по Сарнам было выпущено минимум 5 ракет. Пуск осуществлялся в воздушном пространстве Беларуси. После этого истребители вернулись на российский аэродром.

Пострадали военный объект, больница и 30 частных домов.

Напомним, Финляндия, Польша и страны Балтии заявили о готовности самостоятельно ограничить выдачу виз для россиян, пока Европа не примет совместное решение.

Также сообщалось о дате старта ленд-лиза.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинская разведка срочно обратилась к жителям оккупированного Крыма.