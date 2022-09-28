За последние два месяца с прифронтовых территорий Херсонской, Запорожской и Донецкой областей удалось эвакуировать более 100 тысяч человек. Об этом сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире всеукраинского телемарафона.

"Если мы возьмем общее число, сколько уже уехало из прифронтовых территорий, то за август и сентябрь – это уже более 100 тысяч человек, которые выехали из Херсонской, Запорожской и Донецкой областей", - сказала она.

По словам Верещук, заявлений от жителей неоккупированных районов Донецкой области о добровольном отказе от обязательной эвакуации, введенной государством перед началом отопительного сезона, было не много. Она также отметила, что для жителей временно оккупированных территорий юга сохраняется возможность выехать, но она усложнилась для мужчин.

"Она сохраняется, но ухудшилась ситуация для мужчин. Несколько дней подряд их фактически не пропускали. Вчера была информация, что вроде бы кое-кому удалось вырваться и спастись. Однако сегодня хранятся пути через временно оккупированный украинский Крым, если мы говорим о юге, а также через территорию РФ – эти все пути надо использовать. Надо решаться и ехать, чтобы себя спасти, и потом не стать мобилизованным", - подчеркнула Верещук.

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