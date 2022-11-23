Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в комментарии Свобода Live.
По его словам, есть раеты, которых осталось 18%, есть 10%.
«Есть ракеты, которых, к сожалению, осталось до черта много на территории РФ – это ракеты С300. Их слишком много. Ими сейчас и швыряют в Запорожье, Херсон, Харьковщину. У них их еще много», – рассказал Данилов.
Также Данилов заявил, что есть четкое осознание, сколько у России еще есть высокоточные ракеты.
«Если бы все было хорошо, то они бы точно не обращались в другую страну для того, чтобы им помогали ракетами», – подчеркнул Данилов.
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Также секретарь СНБО предположил, сколько еще масштабных ракетных атак может произойти со стороны оккупантов.
«То нападение, которое было 15 ноября, было одним из самых мощных. Если речь идет о таком обстреле, который был 15 числа, то это максимум три-четыре раза они могут еще произвести такие обстрелы», – сказал Данилов.
Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников привел данные о том, сколько у России осталось высокоточных ракет.
Также напомним, что с 10 октября россияне обстреливают украинскую энергосистему.
15 ноября оккупанты нанесли очередной массовый удар по энергетическим объектам. Эта атака на энергосистему стала самой большой с начала российской агрессии. Попадания произошли как по объектам генерации, так и по системе передачи электроэнергии.
Минувшей ночью враг ударил ракетами по родильному отделению.