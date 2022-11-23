«У нас есть подлинная информация о наличии на территории РФ тех или иных видов вооружения».

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в комментарии Свобода Live.

По его словам, есть раеты, которых осталось 18%, есть 10%.

«Есть ракеты, которых, к сожалению, осталось до черта много на территории РФ – это ракеты С300. Их слишком много. Ими сейчас и швыряют в Запорожье, Херсон, Харьковщину. У них их еще много», – рассказал Данилов.

Также Данилов заявил, что есть четкое осознание, сколько у России еще есть высокоточные ракеты.

«Если бы все было хорошо, то они бы точно не обращались в другую страну для того, чтобы им помогали ракетами», – подчеркнул Данилов.

Также секретарь СНБО предположил, сколько еще масштабных ракетных атак может произойти со стороны оккупантов.

«То нападение, которое было 15 ноября, было одним из самых мощных. Если речь идет о таком обстреле, который был 15 числа, то это максимум три-четыре раза они могут еще произвести такие обстрелы», – сказал Данилов.

Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников привел данные о том, сколько у России осталось высокоточных ракет.

Four enemies of the russian missile arsenal:

brilliant Ukrainian air defense forces; inept russian missile forces; sanctions;

time.

Let's demilitarize the terrorist state to live in peace! pic.twitter.com/ndttmXCc22 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 22, 2022

Также напомним, что с 10 октября россияне обстреливают украинскую энергосистему.

15 ноября оккупанты нанесли очередной массовый удар по энергетическим объектам. Эта атака на энергосистему стала самой большой с начала российской агрессии. Попадания произошли как по объектам генерации, так и по системе передачи электроэнергии.

Минувшей ночью враг ударил ракетами по родильному отделению.