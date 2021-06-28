Петрівський піст у православних християн у 2021 році розпочався 28 червня і триватиме до 11 липня включно

Цей піст був встановлений в пам'ять на згадку про те, як святі апостоли Петро і Павло постили, готуючись до всесвітньої проповіді Євангелія. Тому часто його називають Апостольським, або Петропавлівським. У народі Петрів піст відомий як Петрівка.

Тривалість Петропавлівського посту щороку різна, оскільки починається він через тиждень після Трійці, перехідного свята, а завершується і припиняється 12 липня, якщо свято святих апостолів Петра і Павла буде не в середу і не в п'ятницю. У 2021 році Петров піст триває всього 14 днів.

Мета посту - підготовка віруючих до Дня Петра і Павла; самовдосконалення завдяки відмові від частини продуктів і від речей, які можуть сприяти гріховному стану.

У дні посту потрібно більше молитися-читати Святе Письмо, пам'ятати про великодушність, покаяння, чистих помислах, доброті, допомоги ближньому.

Петрівський піст не відноситься до розряду строгих. У цей період не можна їсти м'ясо, яйця, молоко, а також будь-які інші страви, які містять ці продукти. Крім того, бажано відмовитися від алкогольних напоїв і шкідливих звичок.

Що можна їсти в Петрів піст

У понеділок можна їсти гарячу їжу без масла, наприклад, пісні каші.

У вівторок, четвер і суботу дозволяється будь-яка пісна їжа з рослинним маслом, а також риба.

У середу і п'ятницю необхідно дотримуватися суворого посту (сухоїдіння). У цей час багато віруючих вживають в їжу тільки воду і хліб. У такі дні не дозволені, в тому числі, гарячі напої, такі як кава і компот. Однак на свято Різдва Іоанна Предтечі (7 липня) в меню допускається деяке послаблення, зокрема дозволяється риба.

У неділю також дозволяється пісна їжа з рослинним маслом, допускаються страви з риби.

Що не можна робити в Петропавлівський піст

Крім заборони на вживання певної їжі є й інші обмеження в цей період.

Так, під час посту не слід брати участь в розважальних заходах – свята рекомендується відзначити скромно, в колі сім'ї.

Також варто присвятити час духовному розвитку і боротьбі з гріхами: припинити засуджувати інших, лаятися, заздрити, допускати погані думки.

Протягом Петропавлівського посту грати весілля церква не рекомендує. Правда, дозволяється провести розпис в РАГСі, тобто просто формувати документи. Однак спільне життя все одно повинна починатися лише після вінчання. А таїнство вінчання-церковний вступ в шлюб - в період посту в храмах не відбувається.

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