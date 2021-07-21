На Одещині батько заморив голодом власного сина

Як передає Politeka.net, про це повідомили у відділі комунікацій поліції області.

Підліток хворів, а його батько, замість того, щоб звернеться до медиків, вирішив "допомогти" йому сам.

16-річного хлопця зі зневодненням і дефіцитом ваги госпіталізували в міську лікарню 19 липня.

За словами батька, хлопчик потребував "духовного лікування". У розумінні чоловіка це було позбавлення його їжі. До лікарів йому довелося звернутися після того, як хлопець вже самостійно не міг пити воду.

За фактом злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлено опіку або піклування інформацію внесли до Єдиного реєстру.

Правоохоронці встановлюють більш детальні обставини події, оскільки дана сім'я не стояла на обліку в службах.

Нагадаємо, в Одесі 12-річна школярка довела себе до анорексії через булінг в школі.

Вага дівчинки впала з 55 кг до 28 кг, її терміново госпіталізували в несвідомому стані у відділенні інтенсивної терапії з діагнозом «крайнє виснаження організму».

Однак, це не допомогло дитині, на наступний день вона, на жаль, померла в стінах лікарні.

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