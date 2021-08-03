Українцям радять готуватися до зростання тарифів на гарячу воду та опалення
Справа в тому, що блакитне паливо для теплокомуненерго злетіло в ціні майже в два рази. Тому подорожчання окремих комунальних послуг для споживачів може скласти до 40%, пише «Обозреватель».
Вже зараз в тариф може бути закладена вартість газу в 10 000 грн за тисячу кубометрів, що майже вдвічі дешевше, ніж у минулому опалювальному сезоні.
Така ціна виникла через квотування обсягів газу, стверджують в асоціації «Укртеплокомуненерго». Зазначається, що коригування завищених квот у міжсезоння у бік зменшення – практично неможливе, і в разі недобору – ці обсяги на наступні періоди не переносяться. А ось за наднормативні обсяги використаного газу протягом опалювального сезону доведеться заплатити мінімум на 50% більше, адже такий газ коштує істотно дорожче і має постійну тенденцію змінюватися щомісяця, причому в бік збільшення.
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До того ж для тепловиків виникла ще одна складність за газ вони розраховуються з "Нафтогазом" наперед, авансом, а ось платежі населення приймають після використання послуги. Внаслідок цього виникає різниця, яку доводиться покривати за рахунок своїх ресурсів, яких, як стверджують тепловики, практично немає.
Нагадаємо, українців наздогнало нове подорожчання: встановлені нові ціни з 2 серпня.
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