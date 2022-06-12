Радник вважає, що Росію потрібно змусити за платити за цю війну і руйнування, які вона принесла.

Радник глави офісу президента і представник переговорної делегації Михайло Подоляк закликав конфіскувати всі активи Росії по всьому світу. Він вважає, що російські уряд і олігархів потрібно змусити заплатити за війну і руйнування, які рф принесла Україні своїм вторгненням.

Про це Михайло Подоляк написав у своєму Twitter.

"Заарештовані активи рф потрібно конфіскувати вже сьогодні. Росія повинна платити за війну, зруйновані будинки і масові вбивства. Платити кримінальними вироками, майном, арештами суверенних рахунків... за війну, зростання цін, за біженців і голод повинен платити тільки той, хто це влаштував", - написав Подоляк.

Раніше ми повідомляли, що радник глави офісу президента Михайло Подоляк відповів на пропозиції деяких політиків "зберегти обличчя росії", віддавши їй частину українських територій. "Деякі західні політики хочуть завершення війни з можливістю для Росії зберегти обличчя, віддавши їй частину територій. Зберегти обличчя після Бучі та Маріуполя? Дивовижна логіка, але, якщо ці політики хочуть віддати Росії частину своїх територій, це справа їхніх виборців", - написав Подоляк у Twitter.

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