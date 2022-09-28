За останні два місяці з прифронтових територій Херсонської, Запорізької та Донецької областей вдалося евакуювати понад 100 тисяч людей. Про це повідомила віце-прем'єр-міністр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі всеукраїнського телемарафону.

"Якщо ми візьмемо загальну кількість, скільки вже виїхало з прифронтових територій, то за серпень та вересень – це вже понад 100 тисяч людей, які виїхали із Херсонської, Запорізької та Донецької областей", - сказала вона.

За словами Верещук, заяв від мешканців неокупованих районів Донецької області про добровільну відмову від обов'язкової евакуації, введеної державою перед початком опалювального сезону, було небагато. Вона також зауважила, що для мешканців тимчасово окупованих територій півдня зберігається можливість виїхати, але вона ускладнилася для чоловіків.

"Вона зберігається, але погіршилася ситуація для чоловіків. Кілька днів поспіль їх фактично не пропускали. Учора була інформація, що начебто декому вдалося вирватися і врятуватися. Однак сьогодні зберігаються шляхи через тимчасово окупований український Крим, якщо ми говоримо про південь, а також через територію РФ – ці всі шляхи треба використовувати. Треба вирішуватись і їхати, щоб себе врятувати, і потім не стати мобілізованим", - наголосила Верещук.

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