Українська авіація протягом минулої доби завдала 24 удари по районах зосередження озброєння та військової техніки, а також позиціях комплексів ППО противника.

Про це повідомляється в зведенні Генштабу ЗСУ станом на ранок 29 жовтня.

Так, у результаті точкових ударів підрозділів Сил оборони України, в районі населеного пункту Майорськ в Донецькій області напередодні знищено близько 300 окупантів, які готувались до чергового нападу. Ще близько 60 легкопоранених було доставлено наступного дня до медичних закладів міста Горлівка.

Крім того, в населеному пункті Червонопопівка Луганської області знищено до 20 військовослужбовців противника, а близько 30 окупантів отримало поранення різного ступеня важкості.

На різних напрямках наші підрозділи протиповітряної оборони збили два штурмовики Су-25, один гелікоптер Мі-8 та один БпЛА ворога.

Воїни ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили позиції батареї самохідних артилерійських установок та інші важливі військові об’єкти противника.

У зв’язку з нестабільною роботою санітарної авіації, неготовністю медичної інфраструктури Бєлгородської області, стовідсотковим завантаженням лікарень, противник змушений евакуйовувати поранених автобусами до сусіднього Воронежа.

Також у Генштабі повідомляють, що продовжується так звана “евакуація” окупантів з тимчасово зайнятої території Херсонської області, зокрема і медичних закладів. З лікарень Херсона вивозиться все обладнання та медикаменти. Лікарям, які відмовляються виїжджати, заборонено заходити на територію лікарень, навіть за особистими речами.

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