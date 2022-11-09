У британській розвідці вважають, що росіяни після вибуху серйозно порушили логістику, а відновлення мосту йде не за планом.

Ремонт Кримського мосту не зможе закінчити в обіцяні терміни. Він навряд чи повноцінно працюватиме до вересня 2023 року. За даними Міноборони Великобританії, до 8 листопада росіяни планували розпочати заміну 64-метрового прольоту мосту. При цьому зазначається, що для заміни пошкоджених ділянок необхідно ще три прольоти.

Окупанти у Криму заявляли, що цю частину мосту відновлять до 20 грудня. Пізніше в РФ визнали, що роботи на іншій проїжджій частині призведуть до порушення руху до березня 2023 року. У зв'язку з цим британські розвідники вважають малоймовірним запуск повноцінної роботи моста до вересня 2023 року, тому що ремонт залежатиме від погодних умов узимку.

"Атака Кримським мостом призвела до перерви матеріально-технічного постачання росії до Криму та півдня України, зменшивши здатність росії переміщати військову техніку та війська в цей район залізницею або дорогою", - йдеться в повідомленні в Twitter.

Нагадаємо, 8 жовтня на залізничній гілці Кримського мосту стався вибух та велика пожежа. Вогонь охопив сім паливних цистерн. Крім того, частково обрушилися два автомобільні прольоти. У Росії заявили, що міст отримав пошкодження через підрив вантажівки, президент Росії путін назвав інцидент "терактом" і звинуватив у цьому Україну.

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