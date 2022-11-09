Ремонт Кримського мосту не зможе закінчити в обіцяні терміни. Він навряд чи повноцінно працюватиме до вересня 2023 року. За даними Міноборони Великобританії, до 8 листопада росіяни планували розпочати заміну 64-метрового прольоту мосту. При цьому зазначається, що для заміни пошкоджених ділянок необхідно ще три прольоти.

Окупанти у Криму заявляли, що цю частину мосту відновлять до 20 грудня. Пізніше в РФ визнали, що роботи на іншій проїжджій частині призведуть до порушення руху до березня 2023 року. У зв'язку з цим британські розвідники вважають малоймовірним запуск повноцінної роботи моста до вересня 2023 року, тому що ремонт залежатиме від погодних умов узимку.

Кримський міст, вибух на мосту

"Атака Кримським мостом призвела до перерви матеріально-технічного постачання росії до Криму та півдня України, зменшивши здатність росії переміщати військову техніку та війська в цей район залізницею або дорогою", - йдеться в повідомленні в Twitter.

Нагадаємо, 8 жовтня на залізничній гілці Кримського мосту стався вибух та велика пожежа. Вогонь охопив сім паливних цистерн. Крім того, частково обрушилися два автомобільні прольоти. У Росії заявили, що міст отримав пошкодження через підрив вантажівки, президент Росії путін назвав інцидент "терактом" і звинуватив у цьому Україну.

Популярні новини зараз

Ситуація критична: як правильно користуватися електроенергією після обстрілів, оприлюднено графік

Хвороба забрала життя легендарного співака: "Світ втратив одного з найвеличніших"

Українці виступили проти встановлення головної ялинки країни: "Кошти на придбання, монтаж та обслуговування краще витратити на допомогу ЗСУ"

Поповнення в родині Комарова зі "Світ навиворіт", з'явилися перші фото з малюком: "Наймодніша мати!"

Полякова приголомшила поведінкою, українці здивовані: "Оля, що з вами? Нехай Бог милує..."
Показати ще

Володимир Путін, Кримський міст

Нагадаємо, Так званий "голова МОЗ" допоміг окупантам захопити десятки лікарень: у СБУ розкрили подробиці.

Як повідомляла Politeka, Віряни влаштували масову бійку під храмом, поліція застосувала газ: священик УПЦ МП відмовився підкорятися закону.

Також Politeka писала, що У росії почали видавати повістки членам екіпажу "Москви", що потонула: про "призовника" не знають нічого вже півроку.