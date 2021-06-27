После выходных курс валют в Украине будет более благоприятным для национальной валюты

Как сообщает Politeka.net, после стремительного роста курса доллара «зеленые» наконец-то совершат откат назад. После выходных доллар будет стоить на 6 копеек дешевле. Подешевеет и европейская валюта.

Во вторник, 29 июня, доллары в обменниках можно будет купить по 27,39 гривен. Евро будут продавать по 32,74 гривны. При этом, на выходных курс доллара замер на цифре 27,45, а евро в обменииках продают по 32,79 гривен.

Эксперты прогнозируют, что до осени гривна будет показывать стабильные позиции. Доллар будет то отвоевывать позиции, то снова проседать. Однако с осени начнется постепенное проседание гривны, которое будет длиться до 2022 года. По данным некоторых агентств, к Новому году курс доллара может опустится до 29,5 гривен за единицу.

Напомним, что иностранные валюты разойдутся в разные стороны, в Нацбанке озвучили курс: что будет с гривной, долларом и евро.

Как сообщала Politeka, гривна ударит по доллару и евро, в Нацбанке обрадовали прогнозом: что будет с курсом валют.

Также Politeka писала, что иностранные валюты вместе добьют гривну, Нацбанк сообщил о новых скачках: какими будут курсы доллара и евро.