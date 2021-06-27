В ночь с 26 на 27 июня Василий Ломаченко провел бой против Масайоши Накатани
В итоге, Василий Ломаченко триумфально вернулся на ринг после 8-месячного перерыва, победив японского боксера Масайоши Накатани. Бой закончился в девятом раунде уверенной победой Ломаченко.
Кадрами своей победы украинский боксер поделился на личной странице в Instagram.
В Накатани над Ломаченко было значительное преимущество - он выше на 12 сантиметров, и размах рук у него тоже больше. Но Ломаченко свёл на нет все эти преимущества.
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Неприятным моментом первого раунда было столкновение головами, после которого во лбу Ломаченко выступила кровь. И она начала заливать лицо украинского спортсмена.
Начиная со второго раунда, украинец начал работать активнее, после чего японец дважды побывал на настиле, но рефери не зафиксировал нокдауна.
В пятом раунде рефери наконец засчитал нокдаун. Экватор боя прошел при полном доминировании Ломаченко. В середине 6-го раунда он просто зажал соперника в угол, избивая его и не позволяя нанести ответный удар.
Накатани продержался с Ломаченко до 9 раунда. Японец в какой-то момент присел на ринг и не смог подняться, судье пришлось остановить бой.
Украинцы радуются победе Ломаченко и поздравляют его в комментариях к видео: "Отличная работа Поздравляю!", "Лучший! Никто не сомневался", "Лучший как всегда!", "Король вернулся", "Как обычно лучше всех".
Напомним о громком поражении Ломаченко в бою с Лопесом, Лебедев назвал решающую причину.
Как сообщала Politeka, Василий Ломаченко, который не раз сталкивался с критикой и злорадством людей, заявил, что его мотивирует.
Также Politeka писала, что Теофимо Лопес в очередной раз нелестно высказался об украинском боксере Василие Ломаченко.