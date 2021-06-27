Синоптики и спасатели предупреждают украинцев об опасности

Об ухудшении погодных условий в Украине предупреждает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям на сайте ГСЧС.

27 июня в северных, центральных и южных областях местами ожидаются сильные ливни, град и шквалы 15-20 м/с. Это І уровень опасности для жизни, его еще называют желтым.

Также в связи осадками, в течение 27 июня на реках Карпатского региона ожидаются подъемы уровней воды без негативных последствий.

В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного склонного и местного стока с подтоплением пониженных мест, в горных районах существует угроза схода селевых потоков, что также обозначается, как І уровень опасности — желтый.

Стоит отметить, что при желтом уровне опасности - погода потенциально опасна, возможны неблагоприятные явления: осадки, грозы, порывы ветра, высокие или низкие температуры.

Эти явления могут представлять опасность для отдельных видов социально-экономической деятельности.

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