Синоптики и спасатели предупреждают украинцев об опасности
Об ухудшении погодных условий в Украине предупреждает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям на сайте ГСЧС.
27 июня в северных, центральных и южных областях местами ожидаются сильные ливни, град и шквалы 15-20 м/с. Это І уровень опасности для жизни, его еще называют желтым.
Также в связи осадками, в течение 27 июня на реках Карпатского региона ожидаются подъемы уровней воды без негативных последствий.
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В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного склонного и местного стока с подтоплением пониженных мест, в горных районах существует угроза схода селевых потоков, что также обозначается, как І уровень опасности — желтый.
Стоит отметить, что при желтом уровне опасности - погода потенциально опасна, возможны неблагоприятные явления: осадки, грозы, порывы ветра, высокие или низкие температуры.
Эти явления могут представлять опасность для отдельных видов социально-экономической деятельности.
Напомним, что после обильных дождей в Днепре на небе одновременно раскинулись три радуги.
Как Politeka писала, что из-за непогоды водой в Одессе снова затопило ряд городских улиц, в этот раз больше всего досталось Химической.
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