Причина смерти известной актрисы пока не называется
В возрасте 72 лет скончалась актриса, театральный педагог, заслуженная артистка РСФСР Наталья Попова.
Об этом сообщили в ряде российских СМИ с ссылкой на представителей театра "Балтийский дом".
Известно, что последние дни своей жизни Наталья Попова провела в Санкт-Петербурге. Коллеги выразили соболезнования родным и близким актрисы. Им трудно поверить в утрату.
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"Кажется, не так давно мы выпустили премьеру спектакля "Восемь любящих женщин", в которой Наталья Ивановна сыграла роль бабушки. Много говорили, строили планы на будущее. И вот, такое внезапное горе, такая невосполнимая потеря", — говорится в сообщении.
Наталья Попова посвятила свою жизнь театру, но успела сняться в таких картинах "Врача вызывали?", "Мой старший брат", "Жизнь и приключения четырех друзей", "Скандальное происшествие", "Тамбовская волчица" и других.
В 1972 году она исполнила главную роль в фильме-сказке "Двенадцать месяцев", которая стала для нее знаковой. Ведь на этом фильме выросло не одно поколение.
Напомним, что американская актриса кино и ТВ и танцовщица Беверли Джоанн Линвилл умерла в Лос-Анджелесе на 94-м году жизни.
Как сообщала Politeka, звезда легендарного фильма "Семнадцать мгновений весны" умер на 73-м году жизни.
Также Politeka писала, что актриса и балерина Виолетта Прохорова умерла в Италии.