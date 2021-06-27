Причина смерти известной актрисы пока не называется

В возрасте 72 лет скончалась актриса, театральный педагог, заслуженная артистка РСФСР Наталья Попова.

Об этом сообщили в ряде российских СМИ с ссылкой на представителей театра "Балтийский дом".

Известно, что последние дни своей жизни Наталья Попова провела в Санкт-Петербурге. Коллеги выразили соболезнования родным и близким актрисы. Им трудно поверить в утрату.

"Кажется, не так давно мы выпустили премьеру спектакля "Восемь любящих женщин", в которой Наталья Ивановна сыграла роль бабушки. Много говорили, строили планы на будущее. И вот, такое внезапное горе, такая невосполнимая потеря", — говорится в сообщении.

Наталья Попова посвятила свою жизнь театру, но успела сняться в таких картинах "Врача вызывали?", "Мой старший брат", "Жизнь и приключения четырех друзей", "Скандальное происшествие", "Тамбовская волчица" и других.

В 1972 году она исполнила главную роль в фильме-сказке "Двенадцать месяцев", которая стала для нее знаковой. Ведь на этом фильме выросло не одно поколение.

Напомним, что американская актриса кино и ТВ и танцовщица Беверли Джоанн Линвилл умерла в Лос-Анджелесе на 94-м году жизни.

Как сообщала Politeka, звезда легендарного фильма "Семнадцать мгновений весны" умер на 73-м году жизни.

Также Politeka писала, что актриса и балерина Виолетта Прохорова умерла в Италии.