Трагедия произошла на глазах участников и зрителей марафона

Во Львове во время полумарафона стало плохо одному из спортсменов. Врачи сразу же начали спасать его, но все усилия оказались напрасными - парень умер на месте.

Об этом сообщил городской председатель Львова Андрей Садовый в Facebook.

Уточняется, что 23-летний парень не добежал 200 метров до финиша. Городской глава Львова выразил свои соболезнования семье и близким погибшего.

"Большая беда на полумарафоне. Парень, 23 года, не добежал 200 метров. Медики только констатировали смерть. Соболезнования родным и близким", - отметил мэр.

В комментариях пользователи винят организаторов забега, в том числе и градоначальника, которые организовывают подобные соревнования в жаркую погоду.

Многие также выражают свое сочувствие родным парня.

"Организаторы марафона с мозгами были? Жара страшная, вы что совсем с катушек слетели", "Жаль потому, что еще совсем ребенок", "Очень жаль ребенка, царство Небесное, а родителям силы и терпения пережить такое горе", "При такой жаре проводить марафоны, думаю неправильно", - пишут украинцы в сети.

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