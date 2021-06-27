Дамбу повредило из-за непогоды, которая бушевала в Киевской области

В результате урагана и большого количества осадков прорвало дамбу. Это произошло в селе Лишня Киевской области.

Местные жители публиковали в социальных сетях впечатляющие кадры последствий стихии. Бышевская сельская территориальная община уточнила, что событие произошло 26 июня.

В результате размыты дороги, затоплены дома, а сильный ветер повалил множество деревьев. Спецтехника уже расчистила русло и вода уже сошла.

Как пояснили в ГСЧС Киевской области, семь озер были построены каскадом — одно выше другого по течению. Чтобы отвести оттуда воду — установили две трубы, и в обычных условиях вода течет по этим трубам. Но так как там реконструируют мост, трубы не смогли принять такое количество воды.

Уточняется, что трактором очистили русла для схода воды. Сломанные деревья уже убрали. Движение транспорта возобновлено, но работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются.

Они усложняются большим количеством воды, которая до сих пор сходит и не дает возможности обследовать участки порыва и определить объем дальнейших работ.

Напомним, что после обильных дождей в Днепре на небе одновременно раскинулись три радуги.

Как Politeka писала, что из-за непогоды водой в Одессе снова затопило ряд городских улиц, в этот раз больше всего досталось Химической.

Также Politeka сообщала, что Киев превратился в "огромную лужу", кадры последствий непогоды в центре столицы.