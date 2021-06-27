Рядом находятся туристические поселения и гостинницы, где отдыхают украинцы
В Турции возле курортного города Мармарис, куда часто приезжают украинцы, вспыхнул лесной пожар, который начал подбираться к городу и отелям. При тушении огня погиб сотрудник Главного управления лесного хозяйства.
Как сообщает "Анадолу", огонь возник по неизвестной причине в лесном массиве Памукак на шоссе Мармарис – Ичмелер.
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Для тушения пожара была задействована авиация. Местные власти уверяют, что пожар не представляет угрозы для населенных пунктов, и проводит работы по его тушению. Но из-за ветра, огонь быстро распространяется. Сильный ветер также затрудняет тушение пожара.
"Команды работают в соответствии с тем, как ветер меняет направление", - сказал губернатор провинции.
Также он добавил, что для оказания помощи прибыло много подкреплений из близлежащих районов.
Стоит отметить, что в последнии годы Турция стала любимым местом отдыха для многих украинцев.
Потому неудивительно, что с 1 июля украинцам официально разрешили летать в Турцию без самоизоляции и тестирования, соблюдая лишь необходимые требования безопасности. В результате туроператоры сразу запустили из городов Украины целые эскадрильи чартеров с туристами.
Напомним, что мощный пожар вспыхнул в продуктовом магазине Харькова.
Как сообщала Politeka, пожар произошел возле села Днепровское Черниговского района.
Также Politeka писала, что в Белгороде-Днестровском загорелось здание, в котором расположен склад.