Рядом находятся туристические поселения и гостинницы, где отдыхают украинцы

В Турции возле курортного города Мармарис, куда часто приезжают украинцы, вспыхнул лесной пожар, который начал подбираться к городу и отелям. При тушении огня погиб сотрудник Главного управления лесного хозяйства.

Как сообщает "Анадолу", огонь возник по неизвестной причине в лесном массиве Памукак на шоссе Мармарис – Ичмелер.

Turkey: In one of the forests of #Marmaris city, a strong fire broke out. pic.twitter.com/hA82el0K4d — Nikhil Choudhary (@NikhilCh_) June 27, 2021

Для тушения пожара была задействована авиация. Местные власти уверяют, что пожар не представляет угрозы для населенных пунктов, и проводит работы по его тушению. Но из-за ветра, огонь быстро распространяется. Сильный ветер также затрудняет тушение пожара.

"Команды работают в соответствии с тем, как ветер меняет направление", - сказал губернатор провинции.

Также он добавил, что для оказания помощи прибыло много подкреплений из близлежащих районов.

Стоит отметить, что в последнии годы Турция стала любимым местом отдыха для многих украинцев.

Потому неудивительно, что с 1 июля украинцам официально разрешили летать в Турцию без самоизоляции и тестирования, соблюдая лишь необходимые требования безопасности. В результате туроператоры сразу запустили из городов Украины целые эскадрильи чартеров с туристами.



Напомним, что мощный пожар вспыхнул в продуктовом магазине Харькова.

Как сообщала Politeka, пожар произошел возле села Днепровское Черниговского района.

Также Politeka писала, что в Белгороде-Днестровском загорелось здание, в котором расположен склад.