Трагедия произошла в Черкасской области, там в селе Софиевка от поражения молнией погибли два человека, еще одна женщина травмирована

Об этом сообщила пресс-секретарь Областного центра экстренной медицинской помощи Ирина Назарок на странице центра в Facebook. Также опубликовано фото с места трагедии.

Сообщается, что люди отдыхали возле водоема, а во время грозы решили спрятаться под дерево, и туда ударила молния.

На место происшествия были направлены три бригады экстренной «скорой помощи».

«На месте медики обнаружили, что от поражения молнией погиб 23-летний парень и женщина около 55-ти лет. Еще одну 46-летнюю женщину медики экстренки после оказания неотложной помощи госпитализируют», - говорилось в сообщении.

Отмечается, что у женщина находится в сознании, у нее - электротравма.

Напомним, что во время грозы нельзя прятаться под деревом, так как оно притягивает молнии. Кроме того, есть опасность падения тяжелых ветвей, которые могут сломаться под напором ветра.

Также нужно избегать металлических заборов, стен, у которых растут деревья, уличных фонарей, металлических башен, опор электропередач.

Не стоит прятаться от грозы и на возвышении.

Ни в коем случае нельзя бегать.

Также нельзя раскрывать зонт и использовать мобильный телефон.

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