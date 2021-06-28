Украинцев предупредили об опасности нападений клещей, причем не только взрослых особей, но и личинок, которых не разглядеть

Из-за прохладного и дождливого лета в Украине активизировались клещи, при этом атаковать могут и прозрачные личинки, которых легко не заметить. прозрачные, человек может не заметить их, что увеличивает риск заражения. Об этом сообщила доктор медицинских наук, заведующая кафедрой эпидемиологии Львовского национального медицинского университета, врач-инфекционист Наталья Виноград, передает «Обозреватель».

Причиной активизации клещей специалист называет запоздалую весну.

«Клещи любят влажность, поэтому этот год для них. Скорее всего, взрослая особь уже достаточно агрессивна и уже нападает. Затем возможно смещение во времени нападения и промежуточных стадий развития клеща – личинок», – отметила она.

При этом врач-инфекционист подчеркнула, что увидеть у себя на коже человек может только взрослого клеща, а вот с личинками ситуация сложнее.

«То есть если не видели, что присосался клещ, не факт, что он не присосался. Появились признаки заболевания – немедленно к врачу», – посоветовала медик.

Клещи, как известно, могут переносить возбудителей энцефалита, болезни Лайма, туляремии, геморрагической лихорадки и не только.

Признаком болезни Лайма, к примеру, является покраснение, которое разрастается кольцеобразно, потом возникает новый круг. "Все остальное мы увидим по состоянию человека – по ощущению недомогания вроде гриппоподобного заболевания. Первым признаком может быть головная боль".

Врач отметила, что клещи не живут на деревьях – они не поднимаются выше, чем на 1 метр от поверхности земли. Таким образом, клещи могут находиться на кустах и в траве.

Придя домой после прогулки важно внимательно осмотреть тело, особо внимание обращая на кожу за ушами, на голову, на подмышки и другие участки с нежной кожей.

Если клещ все же присосался, то снимать его нужно очень осторожко, чтобы не раздавить. Делать это лучше не голой рукой, а используя целофоновый пакет, или резиновую перчатку, "так, чтобы на ваши руки не попало то, что содержится внутри клеща, где и может быть возбудитель".

"Если мы снимем клеща в течение первых двух часов после того, как он напал, никакой угрозы нет", – отметила врач.

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