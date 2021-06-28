Украинцев предупредили об опасности нападений клещей, причем не только взрослых особей, но и личинок, которых не разглядеть

Из-за прохладного и дождливого лета в Украине активизировались клещи, при этом атаковать могут и прозрачные личинки, которых легко не заметить. прозрачные, человек может не заметить их, что увеличивает риск заражения. Об этом сообщила доктор медицинских наук, заведующая кафедрой эпидемиологии Львовского национального медицинского университета, врач-инфекционист Наталья Виноград, передает «Обозреватель».

Причиной активизации клещей специалист называет запоздалую весну.

лето, весна, люди, погода

«Клещи любят влажность, поэтому этот год для них. Скорее всего, взрослая особь уже достаточно агрессивна и уже нападает. Затем возможно смещение во времени нападения и промежуточных стадий развития клеща – личинок», – отметила она.

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При этом врач-инфекционист подчеркнула, что увидеть у себя на коже человек может только взрослого клеща, а вот с личинками ситуация сложнее.

«То есть если не видели, что присосался клещ, не факт, что он не присосался. Появились признаки заболевания – немедленно к врачу», – посоветовала медик.

Клещи, как известно, могут переносить возбудителей энцефалита, болезни Лайма, туляремии, геморрагической лихорадки и не только.

Признаком болезни Лайма, к примеру, является покраснение, которое разрастается кольцеобразно, потом возникает новый круг. "Все остальное мы увидим по состоянию человека – по ощущению недомогания вроде гриппоподобного заболевания. Первым признаком может быть головная боль".

Врач отметила, что клещи не живут на деревьях – они не поднимаются выше, чем на 1 метр от поверхности земли. Таким образом, клещи могут находиться на кустах и в траве.

Придя домой после прогулки важно внимательно осмотреть тело, особо внимание обращая на кожу за ушами, на голову, на подмышки и другие участки с нежной кожей.

Если клещ все же присосался, то снимать его нужно очень осторожко, чтобы не раздавить. Делать это лучше не голой рукой, а используя целофоновый пакет, или резиновую перчатку, "так, чтобы на ваши руки не попало то, что содержится внутри клеща, где и может быть возбудитель".

"Если мы снимем клеща в течение первых двух часов после того, как он напал, никакой угрозы нет", – отметила врач.

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