В Офисе президента Украины сообщили о подписании важного закона относительно налогообложения

Речь идет о законе «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно отмены налогообложения доходов, полученных нерезидентами в виде выплаты за производство и/или распространение рекламы, и совершенствование порядка налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по поставке нерезидентами электронных услуг физическим лицам» №1525-ІХ. Об этом пишет пресс-служба ОПУ.

Компании-нерезиденты, предоставляющие электронные услуги лицам, проживающим на территории Украины, будут облагаться налогом на добавленную стоимость по особым правилам.

Отмечается, что такие правила налогообложения уже действуют в странах Европейского Союза, Австралии, Беларуси, Казахстане и других странах.

Иностранные компании, которые поставляют украинские электронные услуги, должны будут зарегистрироваться плательщиками НДС по упрощенной процедуре через специальный электронный сервис, если общая сумма от осуществления соответствующих операций превышает 1 млн грн в год.

Также документ предусматривает освобождение от уплаты НДС для:

операций по поставке услуг по дистанционному обучению через Интернет, если эта сеть используется исключительно как средство коммуникации между преподавателем и слушателем;

операции по поставке образовательных услуг путем доступа к публичным образовательным, научным и информационным ресурсам в сети Интернет из отраслей знаний и специальностей, по которым осуществляется подготовка соискателей высшего образования, при условии, что их проведение и предоставление не требует участия человека.

Также сообщается, что отменяется НДС при оплате украинскими компаниями услуг по производству или распространению рекламы за рубежом. Такое изменения вступают в силу с 1 января 2022 года.

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