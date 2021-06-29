Спасателям не удалось спасти молодого военного

В селе Гвардейское Новомосковского района Днепропетровской области утонул молодой военный. Данный инцидент произошел во время отдыха на одном из пляжей.

Об этом сообщает местное издание "Днепр Час".

Как стало известно, в субботу, 26 июня, около 4:20 утра 22-летний парень пошел искупаться. Однако обратно военный так и не вернулся. Об исчезновении парня сообщили спасателям.

На поиски военного выдвинулись водолазы. Во время обследования водоема военного нашли мертвым на дне. Сообщается, что погибший служил в воинской части А-1126.

Все подробности данного инцидента будут выяснять правоохранительные органы.

Стоит отметить, что несмотря на многочисленные призывы спасателей, даже в условиях опасных перепадов температурных показателей граждане продолжают посещать водоемы и подвергать свою жизнь опасности.

О последствиях такого отношения к собственной безопасности свидетельствует красноречивая статистика: уже более сотни человеческих жизней унесла вода с начала 2021 года.

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