Спасателям не удалось спасти молодого военного
В селе Гвардейское Новомосковского района Днепропетровской области утонул молодой военный. Данный инцидент произошел во время отдыха на одном из пляжей.
Об этом сообщает местное издание "Днепр Час".
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Как стало известно, в субботу, 26 июня, около 4:20 утра 22-летний парень пошел искупаться. Однако обратно военный так и не вернулся. Об исчезновении парня сообщили спасателям.
На поиски военного выдвинулись водолазы. Во время обследования водоема военного нашли мертвым на дне. Сообщается, что погибший служил в воинской части А-1126.
Все подробности данного инцидента будут выяснять правоохранительные органы.
Стоит отметить, что несмотря на многочисленные призывы спасателей, даже в условиях опасных перепадов температурных показателей граждане продолжают посещать водоемы и подвергать свою жизнь опасности.
О последствиях такого отношения к собственной безопасности свидетельствует красноречивая статистика: уже более сотни человеческих жизней унесла вода с начала 2021 года.
Напомним, что в Кременчуге Полтавской области годовалый ребенок утонул в ванной, медики.
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Также Politeka сообщала, что в Одессе женщина, прогуливаясь по пирсу, упала прямо в холодное море и утонула.