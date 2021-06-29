Крупный астероид приблизится к Земле совсем скоро

Астероид 2021 GM4 потенциально опасный - он диаметром около 250 метров. Камень имеет внушительные размеры, которые превышают размеры поля для футбола.

Согласно данным ресурса in-space, небесное тело является потенциально опасным.

Астероид открыли 15 октября 2006 года. Но лишь 2 июля в 02:53 по киевскому времени он максимально приблизится к Земле. Минимальное расстояние до Земли в момент его приближения составит расстояние, в 12 раз превышающее расстояние от Земли до Луны.

Астероид 2021 GM4 относится к так называемой "группе Апполона". Один оборот вокруг Солнца 2021 он совершает за 689 земных дней, то отдаляясь от звезды на 309 млн км, то снова приближаясь к ней на дистанцию в 148 млн км.

Стоит отметить, что потенциально опасный астрономический объект (ПОАО) — космический объект (астероид или комета), орбита которого допускает приближение к Земле на потенциально опасное расстояние, а размеры достаточно велики, чтобы столкновение могло причинить существенный ущерб.

Напомним, что к Земле приближается огромный астероид.

Как сообщала Politeka, NASA предупредило о приближении к Земле астероида диаметром от 88 до 200 м.

Также Politeka писала, что NASA подготовили первый отчет по погодным условиям в марсианском кратере Эзеро.