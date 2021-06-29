Прохожие вызвали полицию и скорую помощь на место трагедии

Боец Национальной гвардии Украины бросился под пассажирский поезд. Трагедия произошла 28 июня вблизи села Киселевка на Херсонщине. Предварительно известно, что он поссорился с девушкой и решился на фатальный шаг.

Об этом происшествии сообщает "Херсон онлайн".

Парня переехал поезд рейса Одесса-Харьков. Он получил травмы несовместимые с жизнью и погиб на месте.

Известно, что в день гибели юноша покинул часть без разрешения и поехал в родную Билозерщину, где и покончил с собой. Предполагается, что причиной самоубийства могли быть домашние проблемы или ссора с девушкой.

В части, где проходил службу погибший, происшествие назвали "шоком". По словам сослуживцев, конфликтов у него не было, офицеры также не имели к нему претензий.

Стоит отметить, что в Украине за первые три месяца 2021 года произошло 101 самоубийство или его попытка среди детей. За весь прошлый год в стране зафиксировали 123 таких случая.

Одной из причин всплеска самоубийств в Украине является карантин. В то же время, связь между увеличением количества суицидов и длительной пандемией прослеживается и в других странах.

Напомним, что в Киеве молодой парень пытался покончить жизнь самоубийством.

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