Боец Национальной гвардии Украины бросился под пассажирский поезд. Трагедия произошла 28 июня вблизи села Киселевка на Херсонщине. Предварительно известно, что он поссорился с девушкой и решился на фатальный шаг.
Об этом происшествии сообщает "Херсон онлайн".
Парня переехал поезд рейса Одесса-Харьков. Он получил травмы несовместимые с жизнью и погиб на месте.
Известно, что в день гибели юноша покинул часть без разрешения и поехал в родную Билозерщину, где и покончил с собой. Предполагается, что причиной самоубийства могли быть домашние проблемы или ссора с девушкой.
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В части, где проходил службу погибший, происшествие назвали "шоком". По словам сослуживцев, конфликтов у него не было, офицеры также не имели к нему претензий.
Стоит отметить, что в Украине за первые три месяца 2021 года произошло 101 самоубийство или его попытка среди детей. За весь прошлый год в стране зафиксировали 123 таких случая.
Одной из причин всплеска самоубийств в Украине является карантин. В то же время, связь между увеличением количества суицидов и длительной пандемией прослеживается и в других странах.
Напомним, что в Киеве молодой парень пытался покончить жизнь самоубийством.
Как сообщала Politeka, беременная решила свести счеты с жизнью.
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