На Закарпатье неизвестные изувечили машину скорой помощи
Вопиющий инцидент произошел ночью, 28 июня. Медики прибыли на вызов, но встретили их недоброжелательные дети, которые забросали автомобиль камнями.
К счастью, в момент нападения врачи оказывали помощь пострадавшему и никто из них не пострадал.
"Неизвестные повредили заднюю дверь авто и разбили переднее окно "скорой". Никто из работников не получил телесных повреждений", - рассказали в "скорой" "Суспільному".
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Прибывшие на место правоохранители детей на месте не застали, но стало известно, что они были ромской национальности.
Стоит напомнить, что только за первые 4 месяца этого года в Украине детьми было совершено 1670 преступлений. Почти половина из них - это тяжкие и особо тяжкие преступления. В большинстве случаев эти преступления совершают дети от 13 до 18 лет.
Половина из них - преступления вроде краж, грабежей, разбоев, и другая часть - это тяжкие телесные повреждения, есть и примеры убийств
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