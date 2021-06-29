На Закарпатье неизвестные изувечили машину скорой помощи

Вопиющий инцидент произошел ночью, 28 июня. Медики прибыли на вызов, но встретили их недоброжелательные дети, которые забросали автомобиль камнями.

К счастью, в момент нападения врачи оказывали помощь пострадавшему и никто из них не пострадал.

"Неизвестные повредили заднюю дверь авто и разбили переднее окно "скорой". Никто из работников не получил телесных повреждений", - рассказали в "скорой" "Суспільному".

Прибывшие на место правоохранители детей на месте не застали, но стало известно, что они были ромской национальности.

Стоит напомнить, что только за первые 4 месяца этого года в Украине детьми было совершено 1670 преступлений. Почти половина из них - это тяжкие и особо тяжкие преступления. В большинстве случаев эти преступления совершают дети от 13 до 18 лет.

Половина из них - преступления вроде краж, грабежей, разбоев, и другая часть - это тяжкие телесные повреждения, есть и примеры убийств



