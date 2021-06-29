Еще одно тело было извлечено из-под обломков разрушенного многоквартирного дома в Майами (Флорида), таким образом число погибших достигло 11 человек

Об этом 28 июня сообщает ABC News.

Мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Левин Кава заявила, что по состоянию на полдень понедельника по местному времени 150 человек пропали без вести, поисковики продолжают прочесывать руины здания в поисках возможных выживших.

На данный момент полиция идентифицировала восемь жертв, в том числе пару, состоящую в браке почти 60 лет, и мать, чей сын-подросток является одним из немногих выживших, о которых известно.

Высотка рухнула ночью прошлый четверг.

Champlain Towers South residents were told three months ago that concrete conditions had “gotten significantly worse” https://t.co/3Rg3rcLY2w — The Daily Beast (@thedailybeast) June 29, 2021

На месте работают спасатели и кинологи, в поисках задействованы тяжёлая техника и беспилотники. Также используют инфракрасное сканирование, чтобы обнаружить какие-либо признаки жизни среди руин, в надежде, что под бетоном могли образоваться воздушные карманы, которые могли поддерживать жизнь некоторых людей.

«Мы собираемся продолжать и работать непрерывно», - заявила мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Левин Кава.

Причина обрушения все еще расследуется. В отчете инженера за 2018 год было обнаружено серьезное повреждение бетона в подземном гараже, а также серьезные повреждения бетонной плиты под площадкой бассейна.

75 days before the tower collapsed in FL. the Condominium Association President (who survived the collapse) told residents: damage to the building’s basement garage had “gotten significantly worse”…& deterioration of building’s concrete was “accelerating” https://t.co/yHBtIxPCSa — David Begnaud (@DavidBegnaud) June 29, 2021

Левин Кава пообещала «докопаться до сути» того, почему обрушилось здание, но сказала, что сейчас приоритетом является поисково-спасательная операция.

Помощник начальника пожарной охраны Майами-Дейд Рейд Джадаллах сказал, что рабочие обнаружили достаточно большие пустоты, в которых могут быть выжившие.

«Нельзя сказать, что мы видели кого-то там внизу, но мы еще не дошли до самого дна», - сказал он.

Some families have been frustrated with the slow pace of the rescue work at the collapsed condo in Florida. But officials have explained that having too many rescuers on the pile could collapse the narrow voids beneath. https://t.co/CGXtQIxLzK — NYT National News (@NYTNational) June 29, 2021

Он добавил, что поисковики слышали некоторые звуки, такие как постукивание или царапание, хотя он признал, что это могло быть перемещение металла.

Учитывая большое количество пропавших без вести, при худшем раскладе трагедия станет крупнейшей по количеству жертв обрушения здания в США. Предыдущий антирекорд был побит в Канзас-Сити в 1981 году — тогда рухнула гостиница Hyatt Regency, погибло 114 человек.

Напомним, огромное здание рухнуло на тротуар, кадры с места ЧП.

Как сообщала Politeka, торнадо оставил после себя разрушенные города, сотни раненых: кадры лютой стихии в Европе.

Также Politeka писала, что стена дома рухнула на газовую трубу, кадры с места аварии.