Украинцев предупредили об опасности нападений клещей, которые облюбовали детские площадки
Большое количество голубиных клещей заметили на детской площадке в Днепре. По словам очевидцев, их настолько много, что они покрыли почти все детские качели.
Об этом местные жители пишут в профиле Instagram.
Оказалось, что женщина во время прогулки с ребенком обнаружила клещей на одной из детских площадок города. По ее словам, клещи покрыли шины и качели. Эти слова подтвердила ее дочь, опубликовав фото на детской площадки.
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"Там качели и колеса - все облеплено", - рассказала женщина.
Стоит отметить, что голубиные клещи, вопреки названию, встречаются не только у голубей, но также у воробьев, синиц, ласточек, галок и обычных кур. Птичьи клещи на любой стадии своего развития опасны и для человека.
Наиболее опасные болезни, которые переносят этот вид клещей - энцефалит и сальмонеллез.
Их укус также может вызвать у человека лихорадку, аллергическую реакцию, или "клещевой паралич".
Напомним, о нашествии клещей-невидимок в Украине, о чем надо знать.
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