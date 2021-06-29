Их укус может вызвать у человека паралич

Украинцев предупредили об опасности нападений клещей, которые облюбовали детские площадки

Большое количество голубиных клещей заметили на детской площадке в Днепре. По словам очевидцев, их настолько много, что они покрыли почти все детские качели.

Об этом местные жители пишут в профиле Instagram.

Оказалось, что женщина во время прогулки с ребенком обнаружила клещей на одной из детских площадок города. По ее словам, клещи покрыли шины и качели. Эти слова подтвердила ее дочь, опубликовав фото на детской площадки.

"Там качели и колеса - все облеплено", - рассказала женщина.

Стоит отметить, что голубиные клещи, вопреки названию, встречаются не только у голубей, но также у воробьев, синиц, ласточек, галок и обычных кур. Птичьи клещи на любой стадии своего развития опасны и для человека.

Наиболее опасные болезни, которые переносят этот вид клещей - энцефалит и сальмонеллез.

Их укус также может вызвать у человека лихорадку, аллергическую реакцию, или "клещевой паралич".

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