Жители Крыма отходят от масштабного наводнения, которое почти полностью разрушило десятки домов

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на YouTube –канал «Экстрим анализ», в Васильевке, которая находится под Ялтой, наводнение полностью уничтожило домохозяйства местных жителей. Вода затопила дома, а сверху их засыпало камнями и грязью.

Как известно, стихия обрушилась на Ялту и ее окрестности 18 июня. Из-за большого количества дождей вышли из берегов реки. Местные жители в растерянности, поскольку не справляются с масштабами стихийного бедствия. Оккупационная власть пообещала людям компенсации, которых элементарно не хватит на восстановление домов.

«Была комиссия, оценили ущерб имущества на 100 тыс. рублей. Больше они не могут. Ну хоть эти деньги как-то просуществовать», - прокомментиовала ситуацию пострадавшая крымчанка.

Стоит отметить, что большинство пострадавших это пожилые люди, которым некуда переезжать, а оккупанты ничем не помогают.

Напомним, что у людей почти ничего не осталось: что творится в разрушенной стихией Ялте.

А еще Politeka писала, что Крым на грани новой экологической катастрофы: "Прямо на пляже закапывают трупы дельфинов".

Также Politeka сообщала, что улицы снова уходят под воду, люди бегут с города: кадры потопа в Ялте.