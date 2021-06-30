Погода в Украине продолжит удивлять своей переменчивостью, однако в целом накал жары явно не собирается спадать

О том, чего стоит ждать от природы в среду, 30 июня, рассказали украинцам синоптики Укргидрометцентра.

Согласно их прогнозу, летний зной в Украине пока не сбавляет обороты. Тем не менее дожди также пока не покидают нашу страну. Грозы ожидаются практически по всей территории Украины за исключением Харьковской, Луганской, Донецкой и Херсонской областей, а также оккупированного Крыма. Местами также возможны осадки в виде града, а также шквалистый ветер со скоростью до 20 м/с.

На севере ночные температуры будут колебаться от +16 до +18 градусов, а дневные – от +26 до +29.

В западных областях ночью стоит ждать от +15 до +19 градусов, а днем – от +29 до +33.

В центре Украины ночью столбики термометров покажут от +16 до +18 градусов, а днем – от +29 до +31.

На востоке ночью ожидается от +16 до +18 градусов, а днем – от +27 до +29.

На юге ночью прогнозируют от +16 до +18 градусов, а днем – от +29 до +31.

В Киеве также пройдет гроза. Ночные температуры будут колебаться от +16 до +18 градусов, а дневные – от +28 до +30.

Напомним, в Украине резко похолодает из-за новой аномальной погоды.

Как сообщала Politeka, июль начнётся с ливней и гроз: синоптики огорошили прогнозом на середину лета.

Также Politeka писала, что грядут тропические ливни и жара, синоптик рассказал, чего ждать.