На Житомирщине произошло жуткое ЧП с детьми
Как передает Politeka.net, подробности сообщили в отделе коммуникаций полиции области.
Пожар возник в хозяйственной постройке одного из домохозяйств, принадлежащего 61-летней пенсионерке.
15 и 13 летние мальчики попытались ликвидировать возгорания - парни пытались вытащить из помещения газовый баллон, но он взорвался.
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"В результате оба получили термические ожоги и госпитализированы в специализированное отделение областной больницы", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, в Украине продолжается пожароопасный период.
Спасатели призывают граждан быть сознательными и строго соблюдать правила безопасной жизнедеятельности в этот период.
В частности, речь идёт об ответственном поведении во время пребывания в природных экосистемах, а также отдыха в лесных массивах и на открытых территориях. Ведь по статистике основной причиной возникновения пожаров в экосистемах является человеческая деятельность.
Напомним, что мощный пожар вспыхнул в продуктовом магазине Харькова.
Как сообщала Politeka, пожар произошел возле села Днепровское Черниговского района.
Также Politeka писала, что в Белгороде-Днестровском загорелось здание, в котором расположен склад.