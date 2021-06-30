На Житомирщине произошло жуткое ЧП с детьми

Как передает Politeka.net, подробности сообщили в отделе коммуникаций полиции области.

Пожар возник в хозяйственной постройке одного из домохозяйств, принадлежащего 61-летней пенсионерке.

15 и 13 летние мальчики попытались ликвидировать возгорания - парни пытались вытащить из помещения газовый баллон, но он взорвался.

"В результате оба получили термические ожоги и госпитализированы в специализированное отделение областной больницы", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, в Украине продолжается пожароопасный период.

Спасатели призывают граждан быть сознательными и строго соблюдать правила безопасной жизнедеятельности в этот период.

В частности, речь идёт об ответственном поведении во время пребывания в природных экосистемах, а также отдыха в лесных массивах и на открытых территориях. Ведь по статистике основной причиной возникновения пожаров в экосистемах является человеческая деятельность.

Напомним, что мощный пожар вспыхнул в продуктовом магазине Харькова.

Как сообщала Politeka, пожар произошел возле села Днепровское Черниговского района.

Также Politeka писала, что в Белгороде-Днестровском загорелось здание, в котором расположен склад.