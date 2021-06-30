На Херсонщине парень покончил жизнь самоубийством

Инцидент с поездом Одесса-Харьков-Днепр произошел на участке между Херсоном и Николаевом в понедельник, 28 июня, сообщает "Типичный Херсон"
По предварительной информации, мужчина вышел и лег на рельсы. Также он не обращал внимания на предупредительные звуковые сигналы.
"К сожалению, предупредить наезд не удалось, мужчина погиб", - сообщили в "Укрзализныци".
Прибывшие на место медики были уже бессильны - им осталось лишь констатировать смерть мужчины.
Погибшим оказался 20-летний солдат.

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Стоит отметить, что нарушения правил безопасности на железной дороге происходит много смертельных случаев.

Переходить железнодорожные пути в наушниках категорически запрещено. Стоит быть бдительными, находясь вблизи объектов железнодорожного транспорта, поскольку железная дорога является транспортным объектом повышенной опасности.

Напомним, ЧП с поездом "Укрзализныци": знаменитый "Бориспольский экспресс" сошел с рельсов, кадры.

Как сообщала Politeka, пьяный мужчина заблокировал все поезда в Одесской области: кадры происходящего.

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Также Politeka писала, что трагедия случилась в "Укрзализныце", вагон с людьми выгорел дотла: подробности и кадры ЧП.