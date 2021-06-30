На Херсонщине парень покончил жизнь самоубийством





Инцидент с поездом Одесса-Харьков-Днепр произошел на участке между Херсоном и Николаевом в понедельник, 28 июня, сообщает " Типичный Херсон

По предварительной информации, мужчина вышел и лег на рельсы. Также он не обращал внимания на предупредительные звуковые сигналы.

"К сожалению, предупредить наезд не удалось, мужчина погиб", - сообщили в "Укрзализныци".

Прибывшие на место медики были уже бессильны - им осталось лишь констатировать смерть мужчины.

Погибшим оказался 20-летний солдат.