Стоит отметить, что нарушения правил безопасности на железной дороге происходит много смертельных случаев.
Переходить железнодорожные пути в наушниках категорически запрещено. Стоит быть бдительными, находясь вблизи объектов железнодорожного транспорта, поскольку железная дорога является транспортным объектом повышенной опасности.
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