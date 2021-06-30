К трагической смерти 16-летней Марии Бондаренко из села Бреусовка Полтавской области оказались причастны не только трое парней, но и ее 17-летняя подруга

Трагедия, которая произошла 29 апреля этого года на Полтавщине, продолжает обрастать новым подробностями. Напомним, что 30 апреля местные жители обнаружили на обочине дороги тело 16-летней Маши. Было установлено, что причиной смерти подростка было алкогольное отравление, повлекшее за собой отек мозга и токсическую энцефалопатию. Также экспертиза показала, что девушку изнасиловали.

Как выяснилось, 29 апреля девушка была в гостях у знакомого. Помимо нее в доме находился 20-летний парень, ее 17-летняя подруга и двое 15-летних подростков.

Как сообщают «Новини Полтавщины», дело о гибели Маши рассматривается до сих пор. Известно, что в изнасиловании девушки подозревают одного из 15-летних подростков. При этом 20-летнему парню предъявили обвинения в подстрекательстве к совершению преступления, а также в вовлечении несовершеннолетнего в преступную деятельность.

Также всех молодых людей, включая подругу Маши, обвиняют в «оставлении в опасности» и «неоказании помощи». Трем из четырех фигурантов уже объявили о подозрении. Подросток, обвиняемый в изнасиловании, и 20-летний парень уже находятся под стражей.

Не могут предъявить обвинений пока только второму 15-летнему подростку из-за его возраста. Предполагается, что в его отношении примут меры воспитательного характера.

Напомним, на Закарпатье отчим довел юную девочку до самоубийства постоянными унижениями.

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