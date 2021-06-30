Очевидцы рассказали, что водитель не остановился, ведь думал проскочить

В селе Абазовка Полтавской области 65-летний водитель автомобиля Citroën на пешеходном переходе сбил четырехлетнюю девочку.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, авария произошла на автодороге Киев-Харьков. Очевидец происшествия рассказал порталу "Коло", как все произошло.

Как рассказали очевидцы автобус остановился перед пешеходным переходом и пропускал бабушку с маленькой девочкой. Справа автобус обгоняло авто, которое не остановилось и совершило наезд на пешеходов.

"Поскольку ребенок шел впереди бабушки, то основной удар пришелся на него, он попал на бампер и отлетел метров на 30 вперед, женщину же — только задело", — рассказывает свидетель.

Он вспомнил, что водитель автомобиля сразу остановился, выбежал из машины и подбежал к женщине, которая в это время пришла в себя и сама поднялась. Затем он подбежал к ребенку, наклонился над ним, схватился за голову и сел рядом.

Другой свидетель вспомнила, что мама девочки прибежала на место аварии. Картина была страшная: ребенок лежит, водителя бьют, мама кричит.

В результате ДТП ребенок получил травмы и его доставили в больницу. Врачи борются за жизнь девочки. Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 286 Уголовного кодекса Украины.

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