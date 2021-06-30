В Днепре мужчина покончил с собой из-за долгов
37-летний мужчина выпрыгнул из окна 6-го этажа жилого дома, сообщает "Днепр оперативный".
По словам вдовы умершего, последнее время он страдал от депрессии и наблюдался у специалиста.
Мужчина не мог рассчитаться с кредитами и почти не выходил из дома. В очередной раз когда жена ушла из квартиры, он бросился к балкону и скинулся вниз с шестого этажа.
Полученные травмы были несовместимы с жизнью - он скончался на месте.
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Стоит отметить, что количество самоубийств в Украине сильно выросло в последние годы.
Наша страна в этой печальной статистике занимает довольно незавидное место - среднемировые показатели в Украине превышаются почти вдвое.
Украинцы-мужчины убивают себя в семь с лишним раз чаще, чем женщины.
Согласно статистике, за 2020 год в Украине было совершено 7654 самоубийств.
Больше всего суицидов зафиксировано в восточных областях страны.
Напомним, что в Днепре на территории школы №137 на газоне нашли тело мужчины.
Как сообщала Politeka, в Подольском районе Киева в ливневом канале нашли останки человеческого тела.
Также Politeka писала, что в Белой Церкви Киевской области пытаясь спасти подругу утонула 13-летняя девочка, водолазы нашли тело погибшей в 100 метрах от места происшествия.