В Днепре мужчина покончил с собой из-за долгов

37-летний мужчина выпрыгнул из окна 6-го этажа жилого дома, сообщает "Днепр оперативный".

По словам вдовы умершего, последнее время он страдал от депрессии и наблюдался у специалиста.

Мужчина не мог рассчитаться с кредитами и почти не выходил из дома. В очередной раз когда жена ушла из квартиры, он бросился к балкону и скинулся вниз с шестого этажа.

Полученные травмы были несовместимы с жизнью - он скончался на месте.

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Стоит отметить, что количество самоубийств в Украине сильно выросло в последние годы.

Наша страна в этой печальной статистике занимает довольно незавидное место - среднемировые показатели в Украине превышаются почти вдвое.

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Украинцы-мужчины убивают себя в семь с лишним раз чаще, чем женщины.

Согласно статистике, за 2020 год в Украине было совершено 7654 самоубийств.

Больше всего суицидов зафиксировано в восточных областях страны.

Напомним, что в Днепре на территории школы №137 на газоне нашли тело мужчины.

Как сообщала Politeka, в Подольском районе Киева в ливневом канале нашли останки человеческого тела.

Также Politeka писала, что в Белой Церкви Киевской области пытаясь спасти подругу утонула 13-летняя девочка, водолазы нашли тело погибшей в 100 метрах от места происшествия.