В Днепре мужчина покончил с собой из-за долгов



37-летний мужчина выпрыгнул из окна 6-го этажа жилого дома, сообщает "Днепр оперативный".

По словам вдовы умершего, последнее время он страдал от депрессии и наблюдался у специалиста.

Мужчина не мог рассчитаться с кредитами и почти не выходил из дома. В очередной раз когда жена ушла из квартиры, он бросился к балкону и скинулся вниз с шестого этажа.

Полученные травмы были несовместимы с жизнью - он скончался на месте.

Стоит отметить, что количество самоубийств в Украине сильно выросло в последние годы.