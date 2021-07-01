На Ивано-Франковщине случилась трагедия на воде
Как передает Politeka.net, подробности сообщили на Telegram-канале ГСЧС Украины.
Произошло все вечером 28 июля - отец с тремя дочерьми пошли отдыхать на Днестр. Во время купания одну из девочек течением унесло от берега. Испугавшись, она схватилась за сестру и потащила ее за собой.
На помощи девочку бросился отец с третье дочкой. Ему удалось спасти всех, но он остался под водой.
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Увидев это, девочки сразу обратили за помощью к отдыхающим, которые и вызвали спасателей.
Его удалось обнаружить только спустя два дня.
"30 июня в 10:00 водолазы-спасатели ГСЧС обнаружили и подняли тело мужчины, который утонул 28 июня во время спасения двух детей на реке. Днестр вблизи с. Козина Ивано-Франковского района", - говорится в сообщении.
Спасатели сообщают, что в течение июня на водоемах Украины погибли 201 человек, из них 35 детей.
Самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является именно несоблюдение правил безопасного поведения гражданами. В частности, это купание в не оборудованных для этого местах и купание в нетрезвом состоянии.
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