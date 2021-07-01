На Тернопольщине мужчина признался в жутком преступлении

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе полиции области в Facebook.

Трагедия произошла в центре одного из местных сел. Мужчина за рулем авто сбил насмерть двух девочек 16 и 18 лет. После произошедшего виновник ДТП скрылся.



Полицейский удалось установить его личность и найти транспортное средство, на котором он совершил наезд на юных подруг.

Но 26-летний мужчина не захотел отвечать за свой поступок и убежал с Украины. На протяжении 15 лет он скрывался от следствия, но муки совести возобладали, и мужчина решил признаться в содеянном.

"29 июня этого года полиция получила заявление от виновника смертельной аварии. Подозреваемого задержали. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания", - сообщили в полиции.

Отметим, что Украине только за прошлый год на дорогах пострадали почти 32 тысячи человека, более 3,5 тысячи граждан - водители, пассажиры и пешеходы, к сожалению, погибли.

В среднем каждые 3 минуты случается 1 ДТП, каждые 15 минут травмируется 1 человек, и каждые 3 часа, к сожалению, один человек погибает.

Напомним, что фатальное ДТП случилось под Харьковом, авто полностью выгорело.

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