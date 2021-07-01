Да упокоится он с миром...

Подросток не смог выжить, получив травмы несовместимые с жизнью

На детском аттракционе смертельно травмировался 14-летний подросток. Этот несчастный случай произошел в Мелитопольском районе Запорожской области в поселке Приазовское.

Об этом сообщает местное издание РИА Мелитополь.

В отделение полиции обратились медики скорой, которые сообщили о смерти 14-летнего местного жителя. Они не смогли ничего сделать. По предварительным данным, из-за собственной неосторожности парень упал с качели. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство с дополнительной квалификацией" несчастный случай ") Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование.

Стоит отметить, что самый травмоопасный возраст - от 5 до 10 лет, в это время дети травмируются на детских площадках чаще всего. Иногда они получают настолько тяжелые травмы, что не выживают.

По данным Всемирной организации здравоохранения, на детских площадках ежегодно происходит более 40 тысяч несчастных случаев. Каждый десятый заканчивается смертельным исходом.

Напомним, что несчастье случилось с 3-летним ребенком на игровой площадке.

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