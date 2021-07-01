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В реке в Польше нашли тело 36-летней украинки, об исчезновении которой заявил работодатель

Работодатель заявил об исчезновении 36-летней украинки, которая днем 27 июня, ушла на реку, но к месту жительства не вернулась. Женщина проживала в доме указанного поляка.

Тело было найдено в в реке Равка в селе Кужешин (Лодзинское воеводство) вблизи города Рава-Мазовецкая и доставили на берег, пишет Dziennik.pl

Поисковые работы проводили полицейские вместе с сотрудниками пожарной службы, подключали даже полицейский вертолет.

Сейчас идет следствие для выяснения причин и обстоятельств смерти украинки.

Отметим, в конце июня агрессивно настроенный поляк оскорблял группу украинцев по национальному признаку, а затем избил одного из них до потери сознания. Делом занялась прокуратура.

К слову, в прошлом году в Польше зафиксировано 643 случая смерти граждан Украины, а в 2019 году – 619.

Примечательно, в Польше по примерной статистике находится от 900 тысяч до 1,1 миллиона украинских мигрантов. Чаще всего украинцы берутся за работу, условия которой отличаются для поляков. В частности, рабочий день украинцев длиннее, они занимаются менее квалифицированной работой и получают меньшую зарплату.

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