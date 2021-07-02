Ну Буковине произошло ДТП с участием животного

Как передает Politeka.net , видео казуса на дороге опубликовали в Facebook-сообществе Gutsul Extreme (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)

Инцидент произошел в курортном городе Яремче.



На опубликованных кадрах видно, что мотоциклист решил пойти на обгон и врезался в другой мотоциклиста. Виновник аварии упал, а его транспорт пролетел дальше и сбил лошадь с ног.

Водитель отделался переломом ноги, а конь - испугом.





"Урок на всю жизнь. Перелом ноги. Сбитый конь (с лошадью все ок) Совет для других мотоциклистов - не пренебрегайте экипировкой, неважно какая цена, это жизнь и здоровье", - говорится в сообщении под видео.

Украинцы в сети осудили водителя мотоцикла.