На опубликованных кадрах видно, что мотоциклист решил пойти на обгон и врезался в другой мотоциклиста. Виновник аварии упал, а его транспорт пролетел дальше и сбил лошадь с ног.
"Эта категория на дороге называется "смертники" "понты" показать, разве тех несколько минут спасут? Мало того что сами калечатся, так и просто других подвергают опасности.", "Любителям не место на дорогах все профи если хотят погонять на мотоцикле едут на закрытые авто треки, а езда по дорогам и населенных пунктах это постоянная опасность как назвать тех мотоциклистов это вроде взрослые люди, а детство еще играет в одном месте", "Ужас люди просто возмутили вот и все. Жаль животного. А если бы на тротуаре был ребенок? Совсем не думают", - писали в комментариях под видео.
Напомним, что фатальное ДТП случилось под Харьковом, авто полностью выгорело.
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Также Politeka писала, что в Днепре водитель не справился с управлением, автомобиль перевернулся и врезался в столб.