Время остановилось для нее

Женщину могут признать рекордсменкой мира

В Турции местная жительница Секер Арслан в 2021 году отпраздновала 119-й день рождения. Женщина отмечала праздник в семейном кругу.

Об этом сообщает издание Mirror.

Согласно выданному водительскому удостоверению, турчанка родилась 27 июня 1902 года. Родственники отметили тот факт, что долголетие является причиной хороших генов. Ведь мать женщины прожила 110 лет.

У турецкой долгожительницы есть шесть детей и 12 внуков. По словам близких, секрет долголетия женщины лишь один – правильное питание натуральными продуктами, без добавок.

"Масло, мед и сыр всегда были на столе эти продукты. Раньше она сама заквашивала йогурт. До сих пор съедает одно вареное яйцо на завтрак", – отметила старшая дочь.

Дочь женщины рассказала, что, несмотря на болезнь Альцгеймера, ее мама смогла сохранить прекрасное здоровье.

Более того, вся семья женщины переболела коронавирусной инфекцией, а она сама не заразилась. Свой день рождения женщина провела в молитвах. Она также вспоминала о своей долгой жизни.

Напомним, 91-летний дедушка пошел в университет ради диплома магистра.

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