Беспечность отца стоила жизни маленького мальчика

Во Львовской области в аварии погиб 11-летний водитель BMW. Помимо мальчика в салоне автомобиля были его отец и владелец транспортного средства, оба – в нетрезвом состоянии.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

Уточняется, что 11-летний житель Львова не справился с управлением автомобиля и съехал с проезжей части в кювет. От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия.

Управлять транспортным средством мальчику позволил отец, который также был в автомобиле. Кроме того, в салоне находился и 23-летний владелец авто, который также закрыл глаза на это.

Оба взрослых в ДТП получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.

По факту следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины открыли уголовное производство по ч.2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

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