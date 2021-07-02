Скандал в первую очередь ошеломляет своим цинизмом

Под Киевом в поселке Дымер вместо льготников на летний отдых к морю поехали дети местных чиновников. Для этого они воспользовались льготными путевками.

Об этом скандале сообщает ТСН.

В первоначальном списке льготников были дети, которые состояли на диспансерном учете, из многодетных семей, из семей участников АТО. Как рассказал отец мальчика из льготной категории, в сети один из депутатов обнародовал список с подписью и мокрой печатью детей, которые должны были получить путевки.

Но по факту на отдых отправились дети из других семей – работников сельсовета. Резонансную ситуацию вынесли на рассмотрение поселкового совета. Под здание пришли с протестом ветераны АТО.

Списки детей формировала руководительница службы по делам детей и бухгалтер. Обе уже уволены. Женщина рассказала, что списки нужно было сформировать быстро и ранее она рассылала информацию по школам, но почему-то она дошла не до всех.

Часть детей в списке – дети работников поселкового совета, у которых тоже есть льготы, и они состоят на учете в диспансере. Специальная комиссия проверит эти данные, но чиновников заставят возместить стоимость путевок. Что тут скажешь - чиновники никак не нажрутся.

Напомним, что льготника не пустили в автобус, разгорелся скандал.

Как сообщала Politeka ранее, в Украине задумались о том, чтобы проредить количество льготников.

Также Politeka писала, что льготы у украинцев могут забрать, предоставив вместо них денежные компенсации.