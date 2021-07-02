Момент масштабного взрыва попал на видео очевидцев

На самом крупном в стране нефтеперерабатывающем заводе Petromidia произошел взрыв. Он находится в Румынии в городе Нэводари возле Черного моря.

Как сообщает Digi24, предварительно установлено, что пострадали пять человека и один пропал без вести.

На нефтеперерабатывающем заводе Petromidia возле румынского города Нэводарь, произошел взрыв. Два человека пострадали. pic.twitter.com/HKJK4LqLsf — 10 апреля (@buch10_04) July 2, 2021

Жителей соседних населенных пунктов предупредили о том, чтобы оставаться в своих домах и не открывать окна. На место выехали министр внутренних дел Румынии Лучиан Боде и глава Департамента чрезвычайных ситуаций Раед Арафат. Причина взрыва пока неизвестна.

Также установлено, что инцидент произошел на заводе гидроочистки дизельного топлива. Работа на предприятии была остановлена. Отмечается, что на место происшествия были направлены 8 пожарных автомобилей, 2 машины скорой помощи и одно мобильное отделение реанимации.

На снятом очевидцами видеоролике видно, что взрыв произошел мгновенно. После мощного взрыва в небо поднялось черное облако дыма было видно за 10 км. Кроме того в результате взрыва вспыхнул масштаный пожар.

Напомним, что пожар вспыхнул в частном доме в Харькове.

Также Politeka сообщала, масштабный пожар разгорелся в офисном центре.