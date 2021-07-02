Планируется проведение ремонтных работ на месте аварии

Под путепроводом произошло повреждение теплосети и на мосту Патона 2 июля образовался водопад.

Соответствующее видео обнародовал Телеграм-канал "Березняки и Русановка".

"Наша песня хороша, начинай сначала!" или киевское традиционное развлечение - водопад на Патона", - говорится в сообщении.

В КГГА пояснили, что на мосту Патона произошла авария на магистральной теплосети диаметром 600 мм. Аварийная бригада "Киевтеплоэнерго" локализовала место повреждения. Сейчас идет подготовка к проведению ремонтных работ, которые осуществят верхолазы.

Отмечается, что сейчас продолжается откачка воды из трубопровода. Сразу после этого начнется активная фаза работ. Также известно, что теплосеть под мостом Патона построена 59 лет назад – в 1962 г.

Стоит отметить, что мост Платона не впервые подвергается такой аварии и "устает". Так, еще 3 марта 2020 мост Патона напугал людей. Там прорвало трубу и образовался огромный водопад. Мало того тогда там лился кипяток.

Напомним, что в переходе на Майдане не спешат ремонтировать "уставший" потолок моста.

Как сообщала Politeka ранее, в Киеве начал разрушаться еще один мост, фото.

Также Politeka писала, что на ремонт многострадального Шулявского выделили еще больше времени.