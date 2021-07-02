Человек может избежать чувства отчаяния во время болезни, если будет надеяться на бога и примет свое состояние, как возможность переосмыслить жизнь

Как пишет Центр информации УПЦ, об этом епископ Виктор (Коцаба) написал в своем Телеграм.

Епископ Виктор рассказал, что во время болезни верующий человек получает возможность переосмыслить свою жизнь и понять, что для него имеет большее значение.

По словам епископа, верующие люди понимают, что после смерти жизнь человека не заканчивается - он лишь переходит в новую форму бытия. Поэтому болезнь можно рассматривать как один из этапов подготовки к вечности.

Он также отметил, что болезнь не стоит воспринимать как наказание или абсолютное зло: это просто еще одно напоминание о немощи человеческой природы и тлении тела.

«А значит, исход болезни всегда в руке Божией, всегда в Его воле и благом Промысле», - подчеркнул епископ.

Он поделился историей священника, у которого обнаружили тяжелую форму онкологии, когда ему было всего 42 года. Епископ отметил, что в подобных ситуациях люди часто ропщут на Богда и начинаются задаваться вопросами о том, за что им это.

«Но, в случае с этим священником, никакого ропота, уныния или отчаяния я не увидел…Мой собеседник в конце нашего разговора сказал, что время его болезни - это самое лучшее и благое в жизни, что он получал когда-либо. Потому, что только сейчас он по-настоящему начал ценить каждую минуту, подаренную ему Богом», - поделился епископ Виктор.

Архиерей добавил, что человек может обрести спокойствие и душевный мир если полностью доверится Богу. Всевышний может как исцелить человека, так и поставить его перед Своим Лицом, и верующий должен быть к этому готов.

«Именно поэтому, ни паники, ни беспокойства, ни уныния у нас не должно быть», - подытожил владыка.