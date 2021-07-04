Самолет Lockheed C-130 разбился на Филиппинах

Известно, что воздушное судно было военным, на его борту находилось 85 человек, передает AFP со ссылкой на слова главнокомандующего вооруженными силами Сирилито Собежана.

По словам главы вооруженных сил, в воскресенье, 4 июля, на юго-востоке Филиппин разбился военный самолет, на борту которого находилось не менее 85 человек. На данный момент 15 человек были спасены из горящих обломков.

Самолет рухнул и загорелся на острове Джоло в провинции Сулу при попытке приземлиться. Появились кадры, на которых видно, как в небо на километры подымается столб черного дыма.

По словам Собеджана, на месте развернулась спасательная операция, филиппинцы молятся, чтобы спасти как можно больше жизней.

Чуть позднее появилась информация, что в спецоперации, было спасено не менее 40 человек.

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