Сборная Украины по футболу достигла исторического результата на ЕВРО-2020
Как передает Politeka.net, к сожалению, национальная сборная покинула турнир на стадии 1/4 финала.
Матч с Англией, который проходил в Рыме, закончился со счетом 4:0 в пользу "трех львов".
Поддерживали подопечных Шевченко сотни, а то и десятки сотен тысяч украинцев как в Италии, так и дома.
Сын Наташи Королевой и Тарзана опозорился с хитом Макса Барских: "Еще один клоун"
Трагедия в Польше оборвала жизни двух украинцев: подробности и кадры с места происшествия
Жена Андрея Шевченко блеснула фигурой в бикини, показав фото с разницей в 15 лет: "Совсем не изменилась"
Невеста победителя "Голосу країни" Сасанчина в постели раскрыла подробности их романа: "Ромчик не любит, когда я..."
Богатый муж Оли Поляковой отгрохал поместье на полуострове посреди Днепра: "Завистники пусть..."
События освещали в российские СМИ, которые были удивлены, как ведут себя болельщики в фан-зоне в центре Киева несмотря на негативный результат на поле.
"Не такого ожидали тысячи болельщиков сборной Украины, собравшиеся в центре Киева поболеть за свою команду, которая играет с англичанами на Евро-2020. Украинские футболисты проигрывают уже 0:4. Но в Киеве никто не уходит. Смотрят и поют гимн", - говорится в сообщении.
По окончании матча болельщики также не спешили расходиться и благодарили футболистов за подаренные эмоции на Евро-2020 и первый в истории проход на стадию 1/4 турнира.
Ранее мы сообщали, что Шевченко может покинуть Украину после ЕВРО-2020: ассистент раскрыл планы
Также мы сообщали, что Малиновский впервые заговорил на родном языке и тронул украинцев, видео: "Очень приятно слушать".
Напомним, Беседина хотят наградить орденом после триумфа в 1/8 Евро-2020: "За жертвенность и мужество"