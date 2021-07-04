По другому и не могло быть!

Сборная Украины по футболу достигла исторического результата на ЕВРО-2020

Как передает Politeka.net, к сожалению, национальная сборная покинула турнир на стадии 1/4 финала.

Матч с Англией, который проходил в Рыме, закончился со счетом 4:0 в пользу "трех львов".

Поддерживали подопечных Шевченко сотни, а то и десятки сотен тысяч украинцев как в Италии, так и дома.

События освещали в российские СМИ, которые были удивлены, как ведут себя болельщики в фан-зоне в центре Киева несмотря на негативный результат на поле.

"Не такого ожидали тысячи болельщиков сборной Украины, собравшиеся в центре Киева поболеть за свою команду, которая играет с англичанами на Евро-2020. Украинские футболисты проигрывают уже 0:4. Но в Киеве никто не уходит. Смотрят и поют гимн", - говорится в сообщении.

По окончании матча болельщики также не спешили расходиться и благодарили футболистов за подаренные эмоции на Евро-2020 и первый в истории проход на стадию 1/4 турнира.

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