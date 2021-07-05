В Киеве таксист ударил пассажирку и выгнал из машины
Об этом сообщает "Киев Оперативный".
Девушка заказала такси в 21:14, а водитель прибыл в 21:25.
Кроме того таксист не доехал до пункта назначения около 100 метров - пассажирка сделала таксисту замечание и мужчина решил силой вытащить девушку из салона авто.
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Водитель проехал 100 метров вытащил девушку из машины, ударил ее по лицу и бросил на асфальт.
Потерпевшая обратилась в полицию.
Видео можно увидеть здесь.
Напомним, ранее еще один киевский таксист попал в скандал
Клиентка такси с ребенком якобы не предупредила водителя о необходимости в салоне автокресла из-за чего таксист забрызгал пассажирку из газового баллончика в присутствии ребенка.
Когда пострадавшая вызвала полицию - водитель начал убегать.
Девушка начала терять сознание, водитель отвел ее на тротуар и уехал. Киевлянка написала заявление в полицию и службу такси, в которой работает горе-водитель.
К слову, таксист ударил украинку по лицу за разлитый кофе, видео: "водитель пытался убежать, но..."
Также Politeka сообщала, что в Киеве таксист устроил тройное ДТП, в авто находились дети: кадры аварии.