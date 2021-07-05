В Киеве таксист ударил пассажирку и выгнал из машины

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Девушка заказала такси в 21:14, а водитель прибыл в 21:25.

Кроме того таксист не доехал до пункта назначения около 100 метров - пассажирка сделала таксисту замечание и мужчина решил силой вытащить девушку из салона авто.

Водитель проехал 100 метров вытащил девушку из машины, ударил ее по лицу и бросил на асфальт.

Потерпевшая обратилась в полицию.

Видео можно увидеть здесь.

Напомним, ранее еще один киевский таксист попал в скандал