В Киеве таксист ударил пассажирку и выгнал из машины

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Девушка заказала такси в 21:14, а водитель прибыл в 21:25.

Кроме того таксист не доехал до пункта назначения около 100 метров - пассажирка сделала таксисту замечание и мужчина решил силой вытащить девушку из салона авто.

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Водитель проехал 100 метров вытащил девушку из машины, ударил ее по лицу и бросил на асфальт.

Потерпевшая обратилась в полицию.

Видео можно увидеть здесь.

Напомним, ранее еще один киевский таксист попал в скандал

Клиентка такси с ребенком якобы не предупредила водителя о необходимости в салоне автокресла из-за чего таксист забрызгал пассажирку из газового баллончика в присутствии ребенка.

Когда пострадавшая вызвала полицию - водитель начал убегать.

Девушка начала терять сознание, водитель отвел ее на тротуар и уехал. Киевлянка написала заявление в полицию и службу такси, в которой работает горе-водитель.

К слову, таксист ударил украинку по лицу за разлитый кофе, видео: "водитель пытался убежать, но..."

Также Politeka сообщала, что в Киеве таксист устроил тройное ДТП, в авто находились дети: кадры аварии.