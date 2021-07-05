После дождя в Киеве произошло крупное ДТП
В Киеве произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. В двойной аварии есть пострадавшие, среди которых оказались маленькие дети.
Об этом в Facebook сообщает "ДТП. Киев".
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ДТП произошло на бульваре Дружбы народов в направлении на левый берег столицы между Печерским путепроводом и мостом Патона.
По предварительной информации, женщина за рулем автомобиля Daewoo Matiz поцарапала Chery Tiggo. На место приехали правоохранители для оформления ДТП. В этот момент на полном ходу все три авто протаранил Subaru.
Среди пострадавших мать и ее двое детей. Все они находились в авто, когда в них врезался автомобиль Subaru. Их с серьезными травмами доставили в больницу.
Отмечается, что ДТП произошло после сильного ливня в столице на скользкой дороге. Предварительно установлено, что авто столкнулись из-за превышения скорости и несоблюдения безопасной дистанции на спуске.
Стоит отметить, что наиболее частые причины ДТП в Украине отличаются от топ-5 причин, которые называет Всемирная организация здравоохранения. На первых местах — превышение скорости и нарушение правил маневрирования.
Напомним, что семейную пару сбили на переходе, видео с места.
Как сообщала Politeka, грузовик влетел в автобус, внутри находилось 40 пассажиров.
Также Politeka писала, что в Днепре водитель на Subaru не справился с управлением, автомобиль перевернулся и врезался в столб.