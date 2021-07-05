Подростковые игры быстро обернулись стрельбой и весьма жутким инцидентом

В Житомирской области 11-летнего мальчика привезли в больницу с пулевым ранением из пневматического ружья.

Как сообщают пресс-служба Нацполиции Житомирской области, в него выстрелил 13-летний друг.

У пострадавшего мальчика диагностировали ранение грудной клетки и в дальнейшем прооперировали в областной детской больнице. Было установлено, что 11-летний мальчик, житель Житомира, находился в гостях вместе с другим родственником, 13-летним жителем Олиевской громады.

В полиции рассказали, что подростки развлекались в домохозяйстве и в одном из помещений нашли пневматическое ружье. Оружие там оставил отец одного из парней. Во время развлечений старший из них случайно попал в младшего товарища.

По факту ранения ребенка в полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) УК Украины.

Напомним, что стрельба прогремела в центре Киева - раненый парень бежал и просил о помощи.

Как Politeka писала, парень стрелял на улице из пневматической винтовки по стаканам и одна пуля задела 14-летнего парня.

Также Politeka сообщала, что в школьном дворе в городе Черноморске Одесской области звучали выстрелы из оружия.