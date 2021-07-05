В Запорожской области запечатлели уникальное зрелище

Так, в Приморске можно было наблюдать редкое явление - воздушное цунами.

"Так выглядит локальный грозовой фронт, переходящий в шторм", - написали авторы публикации в телеграм-канале "Веха".

Напомним, сильные ливни прошли в оккупированном Крыму в воскресенье, 4 июля, что привело к стихийному бедствию

Из-за обильных осадков резко поднялся уровень воды в реках Бельбек, Коккозка и Бага, которые, в результате непогоды, вышли из берегов.

Оказались частично затоплены дома и дороги, также зафиксирован сход селевых потоков.

По информации пресс-службы российского МЧС в Крыму, произошло подтопление жилых домов в Красногвардейском районе, а в Соколином Бахчисарайского района произошел сход селевого потока. Так же есть угроза подтопления жилых домов в поселках Зеленовское и Голубинское.

К слову, стихия наделала беды на украинской земле, кадры: люди остались без света

А еще Politeka писала, что Крым на грани новой экологической катастрофы: "Прямо на пляже закапывают трупы дельфинов".

Также Politeka сообщала, что улицы снова уходят под воду, люди бегут с города: кадры потопа в Ялте.